Росія відмовила у передачі ще трьох політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російська Федерація відмовила у передачі трьох українських політв’язнів без пояснення причини такого рішення. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену заступником міністра юстиції України Сергієм Петуховим.
“Росія відмовила у передачі в Україну Клиха, Карпюка та Чирнія без зазначення причини та відповідного рішення суду.
До цього вже була відмова у передачі Сєнцова та Вигівського”, — повідомив Петухов.
Він наголосив, що це є порушенням умов Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року.
"Ми письмово звернулися до Росії з вимогою добросовісно виконувати свої міжнародні зобов’язання", - повідомив Петухов.
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“Допоки продовжується політично вмотивоване переслідування українців в Росії мають діяти персональні санкції, а Росія не може повертатися до міжнародних майданчиків, з яких вона була виключена”, — наголосив чиновник.
За даними правозахісників в Росії утримується понад 50 тих, кого можна вважати політв’язнями.