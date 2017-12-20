Россия отказала в передаче еще трех политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российская Федерация отказала в передаче трех украинских политзаключенных без объяснения причины такого решения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную заместителем министра юстиции Украины Сергеем Петуховым.
"Россия отказала в передаче Украине Клиха, Карпюка и Чирния без указания причины и соответствующего решения суда.
До этого уже был отказ в передаче Сенцова и Выговского", - сообщил Петухов.
Он отметил, что это является нарушением условий Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года
"Мы письменно обратились к России с требованием добросовестно выполнять свои международные обязательства", - сообщил Петухов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переговорной платформы для освобождения украинских политзаключенных в РФ нет - отец Павла Гриба
"Пока продолжается политически мотивированное преследование украинцев в России должны действовать персональные санкции, а Россия не может возвращаться на международные площадки, из которых она была исключена", - подчеркнул чиновник.
По данным правозахисникив в России содержится более 50 тех, кого можно считать политзаключенными.