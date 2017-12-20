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10 марта, 18:32 • 78519 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 92332 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94873 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110891 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105079 просмотра

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Россия отказала в передаче еще трех политзаключенных

Россия отказала в передаче еще трех политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 8812 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российская Федерация отказала в передаче трех украинских политзаключенных без объяснения причины такого решения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную заместителем министра юстиции Украины Сергеем Петуховым.

"Россия отказала в передаче Украине Клиха, Карпюка и Чирния без указания причины и соответствующего решения суда.
До этого уже был отказ в передаче Сенцова и Выговского", - сообщил Петухов.

Он отметил, что это является нарушением условий Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года 

"Мы письменно обратились к России с требованием добросовестно выполнять свои международные обязательства", - сообщил Петухов.

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"Пока продолжается политически мотивированное преследование украинцев в России должны действовать персональные санкции, а Россия не может возвращаться на международные площадки, из которых она была исключена", - подчеркнул чиновник.

По данным правозахисникив в России содержится более 50 тех, кого можно считать политзаключенными.

Украинские Национальные Новости

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