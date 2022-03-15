Росія видаляється з Ради Європи, доки її не видалили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністр закордонних справ країни-окупанта Сергій Лавров вручив генеральному секретарю Ради Європи лист про вихід рф зі складу РЄ. Про це повідомив віце-спікер російської Держдуми Петро Толстой, пише УНН.
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"Рішення про вихід з Ради Європи прийнято. Відповідний лист міністра закордонних справ Сергія Лаврова вручено Генеральному Секретарю Організації", - написав Толстой у своєму Telegram.
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За його словами, Росія нібито виходить з Ради Європи "з власної волі, це виважене і обдумане рішення".
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У ці дні в Страсбурзі проходить надзвичайна сесія ПАРЄ, яка скликана для обговорення наслідків агресії Російської Федерації проти України та вирішення подальшої долі участі агресора в цій міжнародній організації.
За результатами дебатів 15 березня очікується прийняття офіційного висновку парламентаріїв з рекомендаціями щодо подальших дій у контексті призупинення права представництва Росії в статутних органах Ради Європи, зокрема, ПАРЄ та Комітеті міністрів Ради Європи.
Раніше Україна зажадала прийняти рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи.