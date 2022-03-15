Россия удаляется из Совета Европы, пока ее не удалили

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"Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо Министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено Генеральному Секретарю организации", – написал Толстой в своем Telegram.

Детали

По его словам, россия якобы выходит из Совета Европы "по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение".

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В эти дни в Страсбурге проходит чрезвычайная сессия ПАСЕ, которая созвана для обсуждения последствий агрессии Российской Федерации против Украины и решения дальнейшей судьбы участия агрессора в этой международной организации.

По результатам дебатов 15 марта ожидается принятие официального заключения парламентариев с рекомендациями относительно дальнейших действий в контексте приостановки права представительства России в уставных органах Совета Европы, в частности, ПАСЕ и Комитете министров Совета Европы.

Ранее Украина потребовала принять решение о немедленном исключении России из Совета Европы.