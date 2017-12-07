Росія веде війну проти Європи з танками і зброєю на українській землі - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Росія зараз веде війну проти Європи і її цінностей з танками і зброєю на українській землі. Про це під час засідання ради міністрів ОБСЄ сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Хтось казав про повернення до „холодної війни“ за нинішньої кремлівської адміністрації. Це насправді не зовсім так. Росія зараз веде справжню війну проти Європи і її цінностей. Ця війна ведеться російськими військами без відзнак, але з танками і зброєю на українській землі”, — сказав Клімкін.
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За його словами, війна ведеться також за допомогою складної кампанії з дезінформації та дестабілізації вільного і демократичного суспільства.
Міністр закликав терміново вирішити ці проблеми.
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“Гібридна війна спрямована на використання вразливостей демократії. Вона вивчає слабкості і шукає приводи для ворожих вторгнень. Ми повинні побачити цю тему серед ключових областей обговорень в ОБСЄ в наступному році”, — наголосив він.
Раніше Клімкін заявив, що Україні потрібен біометричний контроль на кордоні з РФ.