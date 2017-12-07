Россия ведет войну против Европы с танками и оружием на украинской земле - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Россия сейчас ведет войну против Европы и ее ценностей с танками и оружием на украинской земле. Об этом во время заседания совета министров ОБСЕ сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Кто-то говорил о возвращении к "холодной войне" при нынешней кремлевской администрации. Это на самом деле не совсем так. Россия сейчас ведет настоящую войну против Европы и ее ценностей. Эта война ведется российскими войсками без отличий, но с танками и оружием на украинской земле", - сказал Климкин.
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По его словам, война ведется также с помощью сложной кампании по дезинформации и дестабилизации свободного и демократического общества.
Министр призвал срочно решить эти проблемы.
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"Гибридная война направлена на использование уязвимостей демократии. Она изучает слабые места и ищет поводы для вражеских вторжений. Мы должны увидеть эту тему среди ключевых областей обсуждений в ОБСЕ в следующем году", - подчеркнул он.
Ранее Климкин заявил, что Украине нужен биометрический контроль на границе с РФ.