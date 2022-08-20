росія у терміновому порядку почала відновлювати свої бойові літаки у білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністерство оборони білорусі та уряд рф підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Про це інформує Головне управління розвідки МО, пише УНН.
Деталі
Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі «виїзних груп» для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка).
В основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях.
За наявної інформацією, спеціалісти зс білорусі здійснюють роботи щодо їх зняття зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.
Доповнення
Вибухи на авіабазі Саки в анексованому Криму на початку цього місяця вивели з ладу понад половину бойових літаків морської авіації чорноморського флоту росії.