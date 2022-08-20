россия в срочном порядке начала восстанавливать свои боевые самолеты в беларуси

Детали

В частности, работники 558 авиационного ремонтного завода (Барановичи) периодически осуществляют командировки в составе «выездных групп» для проведения работ по восстановлению и вводу в эксплуатацию авиационной техники на 121 авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы ​​Кубинка).

В основном работы выполняются на самолетах типа МиГ-29 и его модификациях.

По имеющейся информации, специалисты из беларуси осуществляют работы по их снятию с хранения и расконсервации для дальнейшего применения в войне против Украины.

Дополнение

Взрывы на авиабазе Саки в аннексированном Крыму в начале этого месяца вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации черноморского флота россии.