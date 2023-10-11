росія спробує використати українського прикордонника-зрадника у своїй пропаганді - ГУР

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«Так, будуть використовувати в пропаганді. Хоча завідомо абсурдно. І те що Україна про це знає і Україні про це відомо, тепер відомо і всьому світові - це вже ставить під сумнів реалізацію цього задуму. Зрештою хоча б щось їм треба говорити на тлі, власне, того, що саме вони сьогодні виглядають головними терористами. Головними порушниками міжнародного права, воєнними злочинцями в Європі», - зазначив Андрій Юсов.

Нагадаємо

Серед українських прикордонників працював зрадник, який певний час працював на росію та згодом втік до москви, ставши зіркою пропагандистського телебачення.

Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником.

Державне бюро розслідувань повідомило прикордоннику про підозру у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України).

Також готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення. Наразі перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних.

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