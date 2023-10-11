россия попытается использовать украинского пограничника-предателя в своей пропаганде - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. россияне будут использовать украинского предателя-пограничника в своей, заранее абсурдной информационной спецоперации против Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, пишет УНН.
Цитата
«Да, будут использовать в пропаганде. Хотя заведомо абсурдно. И то что Украина об этом знает и Украине об этом известно, теперь известно и всему миру - это уже ставит под сомнение реализацию этого замысла. В конце концов хотя бы что-то им надо говорить на фоне, собственно, того, что именно они сегодня выглядят главными террористами. Главными нарушителями международного права, военными преступниками в Европе», - отметил Андрей Юсов.
Напомним
Среди украинских пограничников работал предатель, который некоторое время работал на россию и впоследствии бежал в москву, став звездой пропагандистского телевидения.
русские утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и обещали впоследствии изложить большое интервью с предателем.
Государственное бюро расследований сообщило пограничнику о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины).
Также готовится сообщение о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. Сейчас проверяются контакты предателя и его возможности по передаче тайных данных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Готовила вражеские удары по объектам Одесской области: СБУ задержала российскую корректировщицу