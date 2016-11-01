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Росія реанімує старі та будує нові військові бази у Криму - Reuters

Росія реанімує старі та будує нові військові бази у Криму - Reuters

Київ • УНН

 • 15187 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Москва реанімує радянські військові об'єкти в Криму та будує нові бази, розміщуючи там військових. Відповідне розслідування опублікувало агентство Reuters, передає УНН.

Зазначається, що кореспондент Reuters, перебуваючи влітку в окупованому Криму, зробив низку фотографій військових об'єктів Росії в окупованому Криму.

"Ракетні бункери, якими всіяні зелені пагорби вздовж південного узбережжя Криму, відомі місцевим жителям як "Об'єкт 100". До недавнього часу туди ходили туристи… Тепер бункери повертають до життя. Після того, як Росія захопила український Крим у 2014 році, навколо цих місць з’явились позначки, які попереджають відвідувачів про "заборонену зону Міністерства оборони Росії". Місцеві жителі підтверджують, що ці об’єкти функціонують", - йдеться в матеріалах розслідування.

Зазначається, що бункери є лише маленькою частиною від того, що в Криму робить Росія. Кореспондент агентства, перебуваючи в Криму побачив 18 військових частин, зокрема, з військово-морськими базами, радіолокаційними станціями і аеродромами. При цьому крім старих об’єктів, було побудовано і нові.

"Росія намагається відновити ланцюг радіолокаційних станцій на вершинах Криму. Ці всі станції створюють ідеальні умови для спостереження над всім Чорним морем, а також за країнами НАТО - Туреччини, Болгарії і Румунії", - повідомили у Reuters.

Кореспондент наводить приклади таких відновлених станцій в Феодосії та станція "Дніпро" на околицях Севастополя.

"Побудована радянськими інженерами, станція багато років до російської анексії не використовувалася. Репортер Reuters влітку бачив десятки солдатів у російській військовій формі всередині бази і на охороні периметра", - зазначається у матеріалах розслідування.

У свою чергу російська газета "Известия" в травні посилаючись на джерело з військовослужбовців, повідомляла, що Москва відновить станцію "Дніпро", щоб вона могла "виявляти запуски балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет з акваторії Чорного і Середземного морів".

"Приклади нарощування військової потужності Росії, які побачив кореспондент Reuters виходить за рамки того, що існувало в Криму, коли він перебував під контролем Києва. У Перевальному, невеликому селі біля підніжжя гори недалеко від Сімферополя в центрі півострова, Росія перетворює занедбаний український військовий об'єкт на дві нові бази. Згідно тендерної документації на сайті Міноборони РФ, одна з двох баз служитиме для прибережної охорони, а інша для артилерійських підрозділів. Там же плануються нова школа та дитячий садок з басейном, а також казарми для військового оркестру", - повідомили в агентстві.

Зазначається також, що мілітаризація Криму здійснюється в основному російськими військово-морськими і сухопутними силами, не виключається, що повітряні сили можуть бути доукомплектовані. Наприклад, колишній цивільний аеропорт Бельбек був перетворений на військово-повітряну базу. Два інших військових аеродроми також тепер використовують російські військові.

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