Россия реанимирует старые и строит новые военные базы в Крыму - Reuters

Отмечается, что корреспондент Reuters, находясь летом в оккупированном Крыму, сделал ряд фотографий военных объектов России в оккупированном Крыму.

"Ракетные бункеры, которыми усеяны зеленые холмы вдоль южного побережья Крыма, известны местным жителям как "Объект 100". До недавнего времени туда ходили туристы... Теперь бункеры возвращают к жизни. После того, как Россия захватила украинский Крым в 2014 году, вокруг этих мест появились отметки, которые предупреждают посетителей о "запретной зоне Министерства обороны России". Местные жители подтверждают, что эти объекты функционируют", - говорится в материалах расследования.

Отмечается, что бункеры являются лишь маленькой частью от того, что в Крыму делает Россия. Корреспондент агентства, находясь в Крыму увидел 18 военных частей, в частности, с военно-морскими базами, радиолокационными станциями и аэродромами. При этом кроме старых объектов, были построены и новые.

"Россия пытается восстановить цепь радиолокационных станций на вершинах Крыма. Эти все станции создают идеальные условия для наблюдения над всем Черным морем, а также за странами НАТО - Турцией, Болгарией и Румынией", - сообщили в Reuters.

Корреспондент приводит примеры таких восстановленных станций в Феодосии и станции "Днепр" в окрестностях Севастополя.

"Построенная советскими инженерами, станция много лет до российской аннексии не использовалась. Репортер Reuters летом видел десятки солдат в российской военной форме внутри базы и на охране периметра", - отмечается в материалах расследования.

В свою очередь российская газета "Известия" в мае ссылаясь на источник из военнослужащих, сообщала, что Москва возобновит станцию ​​"Днепр", чтобы она могла "выявлять запуски баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет с акватории Черного и Средиземного морей".

"Примеры наращивания военной мощи России, которые увидел корреспондент Reuters выходит за рамки того, что существовало в Крыму, когда он находился под контролем Киева. В Перевальном, небольшом селе у подножия горы недалеко от Симферополя в центре полуострова, Россия превращает заброшенный украинский военный объект в две новые базы. Согласно тендерной документации на сайте Минобороны РФ, одна из двух баз будет служить для прибрежной охраны, а другая для артиллерийских подразделений. Там же планируется новая школа и детский сад с бассейном, а также казармы для военного оркестра", - сообщили в агентстве.

Отмечается также, что милитаризация Крыма осуществляется в основном российскими военно-морскими и сухопутными силами, не исключается, что воздушные силы могут быть доукомплектованы. Например, бывший гражданский аэропорт Бельбек был преобразован в военно-воздушную базу. Два других военных аэродрома также теперь используют российские военные.