Росія приховано завезла на Донбас 9 тис. тонн пального, танки та безпілотники – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Командування збройних сил РФ приховано завезло до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тис. тонн пального, танки та безпілотники. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
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"Командування ЗС РФ продовжує логістичне забезпечення оперативного угруповання російських військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, у січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тис. тонн пального, кілька одиниць танків і броньованих машин, самохідних артилерійських установок, безпілотних літальних апаратів російського виробництва, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів", - ідеться в повідомленні.
Крім того, наприкінці січня командування окупаційних військ надіслало до вищих органів управління ЗС РФ заявки на комплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК додатковим озброєнням, а також на постачання запасних частин (агрегатів) для відновлення (ремонту) військової техніки.
Нагадаємо
Минулої доби, 3 лютого, на сході України з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.