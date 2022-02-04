Россия скрыто завезла на Донбасс 9 тыс. тонн горючего, танки и беспилотники – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Командование Вооруженных сил РФ скрыто завезло в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов до 9 тыс. тонн горючего, танки и беспилотники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на - ООС.
Детали
"Командование ВС РФ продолжает логистическое обеспечение оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, в январе оккупанты скрыто завезли на железнодорожным и автомобильном транспорте с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов до 9 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов российского производства, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления ВС РФ заявки на комплектование соединений и частей 1 и 2 АК дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники.
Напомним
За прошедшие сутки, 3 февраля, на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.