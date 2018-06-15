Росія позбулася половини свого портфеля держпаперів США

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Російська Федерація в квітні 2018 року продала цінних паперів казначейства США на 47,5 млрд доларів. Про це свідчать дані, опубліковані Мінфіном США, передає УНН.

У березні 2018 року Росії належали цінні папери американського казначейства на загальну суму в 96,1 млрд доларів. Однак, як випливає з даних американського Мінфіну, вже в квітні обсяг скоротився в два рази, досягнувши 48,7 млрд дол..

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США відвели місяць на виведення інвестицій з компаній із санкційного списку РФ

Обсяг володіння американськими держпаперами за підсумками квітня виявився найнижчим для Росії з березня 2008 року, коли в США з краху інвестбанку Bear Stearns почалася фінансова криза. Максимуму вкладення Росії в держборг США досягали в жовтні 2010 року — 176,3 млрд дол..

Таким чином, у списку іноземних держав-інвесторів в облігації американського казначейства Росія опустилася на 22 місце, а перший рядок у списку утримує Китай - йому належать держоблігації США на суму близько 1,2 трлн доларів. Слідом за ним у рейтингу власників американських держпаперів йдуть Японія (1,031 трлн дол.), Ірландія (300 млрд дол.), Бразилія (294 млрд дол.) і Велика Британія (262 млрд дол.).

Нагадаємо, Мінфін США на початку квітня поточного року доповнив список російських бізнесменів і топ-менеджерів, проти яких введені санкції. У новому санкційному списку 38 російських фізичних і юридичних осіб, у тому числі “Рособоронекспорт”, “Російська фінансова корпорація” і найбільший виробник алюмінію в Росії — UC Rusal.

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