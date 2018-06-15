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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 34832 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 00:20 • 106259 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 114278 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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РФ лишилась половины своего портфеля госбумаг США

РФ лишилась половины своего портфеля госбумаг США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Российская Федерация в апреле 2018 продала ценных бумаг казначейства США на 47,5 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минфином США, передает УНН.

В марте 2018 года России принадлежали ценные бумаги американского казначейства на общую сумму в 96,1 млрд долларов. Однако, как следует из данных американского Минфина, уже в апреле объем сократился в два раза, достигнув 48,7 млрд долл..

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Объем владения американскими госбумагам по итогам апреля оказался самым низким для России с марта 2008 года, когда в США с краха инвестбанка Bear Stearns начался финансовый кризис. Максимума вложения России в госдолг США достигали в октябре 2010 года — 176,3 млрд долл..

Таким образом, в списке иностранных государств-инвесторов в облигации американского казначейства Россия опустилась на 22 место, а первую строчку в списке удерживает Китай — ему принадлежат гособлигации США на сумму около 1,2 трлн долларов. Вслед за ним в рейтинге держателей американских госбумаг идут Япония (1,031 трлн долл.), Ирландия (300 млрд долл.), Бразилия (294 млрд долл.) и Великобритания (262 млрд долл.).

Напомним, Минфин США в начале апреля текущего года дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционный список 38 российских физических и юридических лиц, в том числе “Рособоронэкспорт”, “Российская финансовая корпорация” и крупнейший производитель алюминия в России — UC Rusal.

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