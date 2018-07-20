Росія попросила США пояснити арешт росіянки Бутіної
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Росія офіційно попросила США пояснити арешт росіянки Марії Бутіної, підозрюваної у зв'язках з російською розвідкою. Про це повідомляє посольство РФ у США у Facebook, передає УНН.
"Офіційно запросили у американської влади роз'яснення з приводу арешту нашої громадянки", - повідомили в посольстві.
Також зазначено, що в результаті вжитих зусиль російські дипломати домоглися консульської зустрічі з Бутіною у вашингтонській в'язниці.
"Почуває вона себе нормально, скарг на здоров'я немає", - додали в диппредставництві.
Нагадаємо, у США затримали росіянку Бутіну. Росіянка звинувачується в цілому за двома пунктами - участь у змові з метою незареєстрованої діяльності на користь іноземної держави на території США, а також сама ця діяльність.
Суд у Вашингтоні відмовився звільнити Бутіну під заставу.