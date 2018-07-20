Россия попросила США объяснить арест россиянки Бутиной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Россия официально попросила США объяснить арест россиянки Марии Бутиной, подозреваемой в связях с российской разведкой. Об этом сообщает посольство РФ в США в Facebook, передает УНН.
"Официально запросили у американских властей разъяснения по поводу ареста нашей гражданки", - сообщили в посольстве.
Также указано, что в результате предпринятых усилий российские дипломаты добились консульской встречи с Бутиной в вашингтонской тюрьме.
"Чувствует она себя нормально, жалоб на здоровье нет", - добавили в диппредставительстве.
Напомним, в США задержали россиянку Бутину. Россиянка обвиняется в целом по двум пунктам - участие в заговоре с целью незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также сама эта деятельность.
Суд в Вашингтоне отказался освободить Бутину под залог.