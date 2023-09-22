росія планує збільшити військові видатки наступного року майже вдвічі — Bloomberg

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“Згідно з проєктом пропозицій, обговорених урядом у п’ятницю, витрати на оборону зростуть до 10,8 трильйона рублів (112 мільярдів доларів) у 2024 році з 6,4 трильйона рублів цього року. Прогнозований оборонний бюджет буде втричі більший порівняно з 3,6 трильйонами рублів, виділеними у 2021 році, в останній рік перед тим, як путін почав вторгнення в лютому 2022 року.

Секретні витрати зростуть до 11,1 трлн рублів з 6,5 трлн у 2023 році. Це становитиме 30% загальних бюджетних витрат, подвоївши секретну частку з історичного мінімуму в 14,9% у 2021 році”, — такі цифри подає видання Bloomberg News.

Деталі

На соціальну політику у 2024 році росіяни планують витратити 7,5 трлн рублів проти 6,5 трлн у 2023 році. Приріст, в порівнянні з військовими видатками незначний попри те, що на росіяни наступного року чекають на президентські вибори у березні, а економіка країни перебуває під важкими санкціями.

Однак, попри зростання витрат на війну та вплив санкцій, російський уряд розраховує отримати доходу в понад 35 трильйонів рублів, що на 22% більше, ніж у 2023 році. Очікують вони й скорочення дефіциту — до 0,9% ВВП у 2024 році з 1,8% цього року.

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Прогнозують росіяни також збільшити свої доходи від нафти й газу — майже на чверть наступного року до 11,5 трильйонів рублів у 2024 році.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, із посиланням на дані ЗМІ, що росія подвоїла свої цільові витрати на оборону на поточний рік до більш ніж 100 мільярдів доларів. Це становить третину всіх державних витрат, на тлі того, як витрати на війну в Україні зростають і створюють навантаження на фінанси москви.