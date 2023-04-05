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росія ймовірно очікує фінансів від інших країн, що можуть піти на її війну проти України - британська розвідка

росія ймовірно очікує фінансів від інших країн, що можуть піти на її війну проти України - британська розвідка

Київ • УНН

 • 1166041 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Велика Британія припускає, що нещодавня заява російського прем’єр-міністра михайла мішустіна про "перехід до випуску частини суверенних боргових зобов’язань рф в іноземній валюті" вказує на те, що росія очікує фінансової підтримки з боку інших країн, які могли б піти на підтримку війни рф проти України. Про це йдеться у черговому звіті британського Міноборони на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє МО Британії, 28 березня 2023 прем'єр-міністр рф михайло мішустін заявив, що перехід до випуску частини суверенних боргових зобов'язань рф в іноземній валюті перебуває "в стадії розробки".

"Цей крок майже напевно свідчить, що росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, яких вона вважає "дружніми". Щойно розробка буде завершена, інвестори з інших країн зможуть викупити суверенний борг росії і таким чином профінансувати певну частину з майбутнього бюджетного дефіциту росії. Такі інвестори опосередковано фінансуватимуть вторгнення росії до України", - пояснюють розвідники.

При цьому зазначається, що останніми місяцями власні російські банки були основними суб'єктами, які купують російський державний борг. "Однак малоймовірно, що вони спроможні повністю фінансувати очікуваний дефіцит бюджету в майбутньому", - зауважують у британській розвідці.

"Російські офіційні особи, ймовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один із способів закрити прогалини у фінансах росії, на тлі того, як вони планують затяжну війну в Україні. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться росії реалізувати ці заходи", - зазначають у МО Британії.

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