россия вероятно ожидает финансов от других стран, что может пойти на ее войну против Украины - британская разведка

Детали

Как сообщает МО Британии, 28 марта 2023 года премьер-министр рф михаил мишустин заявил, что переход к выпуску части суверенных долговых обязательств рф в иностранной валюте находится "в стадии разработки".

"Этот шаг почти наверняка свидетельствует, что россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которых она считает "дружественными". Как только разработка будет завершена, инвесторы из других стран смогут выкупить суверенный долг россии и таким образом профинансировать определенную часть из будущего бюджетного дефицита россии. Такие инвесторы косвенно будут финансировать вторжение россии в Украину", - объясняют разведчики.

При этом отмечается, что в последние месяцы собственные российские банки были основными субъектами, которые покупают российский государственный долг. "Однако маловероятно, что они способны полностью финансировать ожидаемый дефицит бюджета в будущем", - отмечают в британской разведке.

"Российские официальные лица, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть пробелы в финансах россии, на фоне того, как они планируют затяжную войну в Украине. Однако остается непонятным, удастся ли россии реализовать эти меры", - отмечают в МО Британии.

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