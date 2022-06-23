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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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росія перенаправляє торгівлю на Індію та Китай на тлі розриву Заходом економічних зв'язків

росія перенаправляє торгівлю на Індію та Китай на тлі розриву Заходом економічних зв'язків

Київ • УНН

 • 148292 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. росія перенаправляє торгівлю на так званих "надійних міжнародних партнерів", таких як Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка, на тлі того, як Захід намагається розірвати економічні зв'язки, заявив російський диктатор володимир путін. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

У вступному відеозверненні до учасників віртуального саміту "БРІКС" путін сказав, що росія "активно займається переорієнтацією торговельних потоків та зовнішньоекономічних контактів" на країни, що входять до складу "БРІКС" - неформального угрупування п'яти держав, що розвиваються. 

путін додав, що російська система обміну повідомленнями між фінансовими установами відкрита для з’єднання банків із п’яти країн, і що москва знаходить нові способи здійснення операцій, не покладаючись на такі валюти, як долар чи євро.

За словами диктатора, товарообіг між росією та країнами "БРІКС" за перші три місяці року зріс на 38% і досяг 45 млрд доларів. Крім того, росія нарощує експорт нафти до Китаю та Індії, які скуповують барелі зі значною знижкою.

"Інтенсифікувалися контакти між російськими діловими колами та бізнес-спільнотою країн БРІКС. Наприклад, ведуться переговори про відкриття індійських мережевих магазинів у росії та збільшення частки китайських автомобілів, обладнання та обладнання на нашому ринку", - сказав путін.

Раніше

путін наказав виплачувати валютні борги росії в рублях.

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