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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 13689 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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путін наказав валютні борги росії виплачувати в рублях

путін наказав валютні борги росії виплачувати в рублях

Київ • УНН

 • 155772 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. російський диктатор володимир путін підписав указ, який встановлює новий порядок виплат за валютним боргом країни - згідно з документом, рф зможе виплачувати валютний борг у рублях. Документ розміщено на російському офіційному порталі правової інформації, пише УНН.

Цитата

«…з метою виконання російською федерацією перед резидентами та іноземними кредиторами державних боргових зобов'язань росії, виражених у державних цінних паперах, номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті,.. російська федерація має право направити в небанківську кредитну організацію, що є центральним депозитарієм,.. заяву про відкриття на ім'я іноземного депозитарію (без особистої присутності його представника) рахунки типу «И», що ведуться у рублях», — йдеться у тексті указу.

Деталі

росія вважатиме виконаними зобов'язання по єврооблігаціях, якщо платежі будуть зроблені в рублях у сумі, «еквівалентній вартості зобов'язань в іноземній валюті та розрахованій за курсом іноземної валюти, що формується на внутрішньому валютному ринку росії в день, коли росії було здійснено платіж центральному депозитарію», сказано у документі.

Раніше

Сполучені Штати наблизили росію до межі історичного дефолту, не продовживши її ліцензію на виплату власникам облігацій, на тлі того, як Вашингтон посилює тиск після вторгнення рф в Україну.

Згодом росія не виплатила 1,9 млн доларів нарахованих відсотків за суверенними облігаціями.

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