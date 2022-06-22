путін наказав валютні борги росії виплачувати в рублях

Цитата

«…з метою виконання російською федерацією перед резидентами та іноземними кредиторами державних боргових зобов'язань росії, виражених у державних цінних паперах, номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті,.. російська федерація має право направити в небанківську кредитну організацію, що є центральним депозитарієм,.. заяву про відкриття на ім'я іноземного депозитарію (без особистої присутності його представника) рахунки типу «И», що ведуться у рублях», — йдеться у тексті указу.

Деталі

росія вважатиме виконаними зобов'язання по єврооблігаціях, якщо платежі будуть зроблені в рублях у сумі, «еквівалентній вартості зобов'язань в іноземній валюті та розрахованій за курсом іноземної валюти, що формується на внутрішньому валютному ринку росії в день, коли росії було здійснено платіж центральному депозитарію», сказано у документі.

Раніше

Сполучені Штати наблизили росію до межі історичного дефолту, не продовживши її ліцензію на виплату власникам облігацій, на тлі того, як Вашингтон посилює тиск після вторгнення рф в Україну.

Згодом росія не виплатила 1,9 млн доларів нарахованих відсотків за суверенними облігаціями.