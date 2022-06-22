путин приказал валютные долги россии выплачивать в рублях
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. российский диктатор владимир путин подписал указ, устанавливающий новый порядок выплат по валютному долгу страны – согласно документу, рф сможет выплачивать валютный долг в рублях. Документ размещен на российском официальном портале правовой информации, пишет УНН.
Цитата
«…в целях исполнения российской федерацией перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств рф, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте,.. российская федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием,.. заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа «И», который ведется в рублях», — сказано в тексте указа.
Детали
россия будет считать исполненными обязательства по еврооблигациям, если платежи будут произведены в рублях в сумме, «эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке рф в день, когда рф был произведен платеж центральному депозитарию», говорится в документе.
Ранее
Соединенные Штаты приблизили россию к черте исторического дефолта, не продлив ее лицензию на выплату владельцам облигаций, на фоне того, как Вашингтон усиливает давление после вторжения России в Украину.
Впоследствии россия не выплатила 1,9 млн долларов начисленных процентов по суверенным облигациям.