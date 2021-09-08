Росія перекидає винищувачі Су-30 у Білорусь для патрулювання кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Росія відправила винищувачі Су-30 в західну Білорусь, щоб сформувати спільний військовий навчальний центр, щоб виконувати спільні місії і патрулювати кордони двох країн, заявило в середу міністерство оборони Білорусі, інформує УНН.
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Російські літаки "прибули на аеродром Барановичі, щоб сформувати спільний навчальний центр для ВПС і сил ППО Білорусі та Росії", - йдеться в повідомленні міністерства. У заяві не говориться, скільки літаків приземлилося в Барановичах.
Літаки будуть "нести спільне бойове чергування з охорони повітряних кордонів Союзної держави".
Контекст
Оголошення зроблено за два дні до початку військових навчань Білорусі і Росії, які викликали побоювання у військовому альянсі НАТО і країнах Європейського союзу.
Білорусь знаходиться в неприязних стосунках з Заходом з тих пір, як в минулому році самопроголошений президент Олександр Лукашенко розв'язав жорстокі репресії проти масових вуличних протестів. Напруженість підштовхнула Білорусь до того, щоб звернутися за фінансовою і дипломатичною підтримкою до традиційного союзника - Росії.
Лукашенко повинен зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним в Москві в четвер. Раніше в цьому місяці Лукашенко заявив, що Росія скоро зробить величезні військові постачання техніки в Білорусь, в тому числі літаків, вертольотів і засобів ППО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого тижня закликав Росія бути прозорою в проведенні військових "навчань" Захід-2021. Польща заявила в понеділок, що вчення викличуть ще більшу напруженість, яка вже існує, через наплив мігрантів, які перетинають кордон з Білорусі в ЄС.
Додамо
Росія і Білорусь формально є частиною "союзної держави" і роками ведуть переговори про подальшу інтеграцію своїх країн.
Переговори давно викликають побоювання серед білоруської опозиції, що Лукашенко може обміняти суверенітет країни в обмін на ще більшу політичну підтримку Кремля.