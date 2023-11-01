росія передала Вірменії пропорції щодо ратифікації Римського статуту: що відповів Єреван
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Офіційний Єреван повідомив, що отримав пропозиції від російської федерації щодо процесу ратифікації Римського статуту. Про це інформує «Радіо Азатутюн», пише УНН.
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За даними МЗС, Єреван також відгукнувся на рекомендації рф щодо ратифікації Римського статуту. Однак у МЗС не уточнили, про які рекомендації йдеться.
У відповідь на запит «Радіо Азатутюн» МЗС зазначило:
«У контексті переданих російською стороною рекомендацій щодо процесу ратифікації Вірменією Римського статуту, вірменська сторона виступила з пропозицією укласти відповідну двосторонню угоду, яка може розвіяти занепокоєння російської федерації, щодо чого офіційної письмової відповіді російською стороною вірменській стороні не надано».
Нагадаємо
На початку жовтня Парламент Вірменії на пленарному засіданні ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду. Саме на підставі Римського статуту Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії Володимира путіна за підозрою в незаконній депортації та переміщенні українських дітей. Це означає, що будь-яка країна-підписант Римського статуту має видати путіна міжнародному правосуддю, якщо він до неї приїде.
14 жовтня президент Вірменії Ваагн Хачатурян офіційно затвердив ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.