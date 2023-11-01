росія передала Вірменії пропорції щодо ратифікації Римського статуту: що відповів Єреван

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 13629 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 81912 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 159996 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 159843 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 130358 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135238 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86676 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93649 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99265 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89887 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
71%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 9126 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 10813 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 10746 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 10477 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 7860 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 159850 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 226959 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 375977 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 312290 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 420172 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 9168 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15871 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32639 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29348 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 130364 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

росія передала Вірменії пропорції щодо ратифікації Римського статуту: що відповів Єреван

Київ • УНН

 • 586231 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Офіційний Єреван повідомив, що отримав пропозиції від російської федерації щодо процесу ратифікації Римського статуту. Про це інформує «Радіо Азатутюн», пише УНН.

росія передала Вірменії пропорції щодо ратифікації Римського статуту: що відповів Єреван

Деталі

За даними МЗС, Єреван також відгукнувся на рекомендації рф щодо ратифікації Римського статуту. Однак у МЗС не уточнили, про які рекомендації йдеться.

У відповідь на запит «Радіо Азатутюн» МЗС зазначило:

«У контексті переданих російською стороною рекомендацій щодо процесу ратифікації Вірменією Римського статуту, вірменська сторона виступила з пропозицією укласти відповідну двосторонню угоду, яка може розвіяти занепокоєння російської федерації, щодо чого офіційної письмової відповіді російською стороною вірменській стороні не надано».

Нагадаємо

На початку жовтня Парламент Вірменії на пленарному засіданні ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду. Саме на підставі Римського статуту Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії Володимира путіна за підозрою в незаконній депортації та переміщенні українських дітей. Це означає, що будь-яка країна-підписант Римського статуту має видати путіна міжнародному правосуддю, якщо він до неї приїде.

14 жовтня президент Вірменії Ваагн Хачатурян офіційно затвердив ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42