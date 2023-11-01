россия передала Армении пропорции по ратификации Римского статута: что ответил Ереван

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 36306 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 19477 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 44759 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 146400 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 54581 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 109432 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 162156 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153427 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154518 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159940 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
6м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 65141 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 68417 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 63356 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 83173 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 24847 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 36306 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 83926 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 146400 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 246553 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 298850 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 25373 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 48220 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 47095 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 60128 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 81085 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

россия передала Армении пропорции по ратификации Римского статута: что ответил Ереван

Киев • УНН

 • 586231 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Официальный Ереван сообщил, что получил предложения от российской федерации относительно процесса ратификации Римского статута. Об этом информирует «Радио Азатутюн», пишет УНН.

россия передала Армении пропорции по ратификации Римского статута: что ответил Ереван

Детали

По данным МИД, Ереван также откликнулся на рекомендации рф по ратификации Римского статута. Однако в МИД не уточнили, о каких рекомендациях идет речь.

В ответ на запрос «Радио Азатутюн» МИД отметил:

«В контексте переданных российской стороной рекомендаций относительно процесса ратификации Арменией Римского статута, армянская сторона выступила с предложением заключить соответствующее двустороннее соглашение, которое может развеять беспокойство российской федерации, на что официальный письменный ответ российской стороной армянской стороне не предоставлен».

Напомним

В начале октября Парламент Армении на пленарном заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Именно на основании Римского статута Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии владимира путина по подозрению в незаконной депортации и перемещении украинских детей. Это означает, что любая страна-подписант Римского статута должна выдать путина международному правосудию, если он к ней приедет.

14 октября президент Армении Ваагн Хачатурян официально утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68