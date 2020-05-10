Росія "обурена" спробою США применшити роль Радянського союзу в перемозі над нацизмом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Росія "обурена" спробою Сполучених Штатів применшити роль Радянського союзу в перемозі над нацистською Німеччиною і планує з цього приводу "серйозну розмову" з офіційними представниками Вашингтону. Таку заяву поширило Міністерство закордонних справ Росії 10 травня, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
"Викликають крайнє обурення спроби викривлення результатів розгрому нацизму та вирішального внеску нашої країни (мається на увазі СРСР, у складі якого проти Німеччини воювали не тільки росіяни, а й інші народи – ред.), які не припиняються у Вашингтоні навіть в урочисті дні загального святкування 75-го ювілею Перемоги", – йдеться в заяві дипломатичного відомства.
Приводом для такої заяви Москви став допис в Instagram, оприлюднений від імені Білого дому.
"8 травня 1945 року Америка та Велика Британія здобули перемогу над нацизмом! Американський дух завжди зрештою перемагає", – йдеться в заяві Білого дому.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 9 травня — це не час для рекламних кампаній та змагань гасел, адже для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу головна щирість.