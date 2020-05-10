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Росія "обурена" спробою США применшити роль Радянського союзу в перемозі над нацизмом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Росія "обурена" спробою Сполучених Штатів применшити роль Радянського союзу в перемозі над нацистською Німеччиною і планує з цього приводу "серйозну розмову" з офіційними представниками Вашингтону. Таку заяву поширило Міністерство закордонних справ Росії 10 травня, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Росія "обурена" спробою США применшити роль Радянського союзу в перемозі над нацизмом

"Викликають крайнє обурення спроби викривлення результатів розгрому нацизму та вирішального внеску нашої країни (мається на увазі СРСР, у складі якого проти Німеччини воювали не тільки росіяни, а й інші народи – ред.), які не припиняються у Вашингтоні навіть в урочисті дні загального святкування 75-го ювілею Перемоги", – йдеться в заяві дипломатичного відомства.

Приводом для такої заяви Москви став допис в Instagram, оприлюднений від імені Білого дому.

"8 травня 1945 року Америка та Велика Британія здобули перемогу над нацизмом! Американський дух завжди зрештою перемагає", – йдеться в заяві Білого дому.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 9 травня — це не час для рекламних кампаній та змагань гасел, адже для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу головна щирість.

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