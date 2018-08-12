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Росія може відійти від розрахунків у доларах на міжнародній арені

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов на тлі повідомлень про нові американські санкції заявив, що долар США стає ненадійним інструментом для розрахунків в міжнародній торгівлі. Про це він сказав в інтерв’ю одному з російських телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Росія може відійти від розрахунків у доларах на міжнародній арені

Сілуанов не виключив перехід на національну валюту замість долара і в торгівлі нафтою.

“Не виключено. Ми суттєво зменшили наші вкладення наших резервів в американські активи. По суті, вже долар, який вважався світовою валютою... стає ризиковим інструментом для розрахунків”, — сказав він.

Міністр фінансів також зазначив, що уряд поки не планує закривати американські компанії в Росії.

“Ми не плануємо в даний час будь-яких обмежень, закриттів, як наприклад, взяти, і закрити McDonald’s: в цих компаніях працюють наші громадяни”, — сказав він.

Раніше глава Міненерго Росії Олександр Новак повідомив, що Росія розглядає можливість ведення розрахунків за нафту в національних валютах, в тому числі з Туреччиною та Іраном.

Нагадаємо, Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.

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