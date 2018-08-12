Россия может отойти от расчетов в долларах на международной арене
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Министр финансов РФ Антон Силуанов на фоне сообщений о новых американских санкций заявил, что доллар США становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле. Об этом он сказал в интервью одному из российских телеканалов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Силуанов не исключил переход на национальную валюту вместо доллара и в торговле нефтью.
"Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой... становится рисковым инструментом для расчетов", - сказал он.
Министр финансов также отметил, что правительство пока не планирует закрывать американские компании в России.
"Мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, закрытий, например, взять и закрыть McDonald's: в этих компаниях работают наши граждане", - сказал он.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Россия рассматривает возможность ведения расчетов за нефть в национальных валютах, в том числе с Турцией и Ираном.
Напомним, Госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа.