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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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росія може скоротити експорт зерна на 50 млн тонн, якщо не досягне цільового показника врожаю

росія може скоротити експорт зерна на 50 млн тонн, якщо не досягне цільового показника врожаю

Київ • УНН

 • 133383 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. росія може скоротити експорт зерна на 50 млн тонн, якщо в поточному сезоні не буде досягнуто цільового показника врожаю в 130 млн. Про це УНН пише з посиланням на BILD.

Деталі

Зокрема, міністерство сільського господарства росії оголосило, що якщо в поточному сезоні не буде досягнуто цільового показника врожаю в 130 млн, раніше запланований експорт у розмірі 50 млн тонн доведеться скоротити.

Зазначається, що проблеми із нинішнім урожаєм виникли через холодну весну, дощі та відсутність запчастин для сільгосптехніки. Всі ці фактори, за словами міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, створюють ризики при досягненні поставленої на цей рік мети — врожаю зерна в 130 млн тонн.

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