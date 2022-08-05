росія може скоротити експорт зерна на 50 млн тонн, якщо не досягне цільового показника врожаю

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Зокрема, міністерство сільського господарства росії оголосило, що якщо в поточному сезоні не буде досягнуто цільового показника врожаю в 130 млн, раніше запланований експорт у розмірі 50 млн тонн доведеться скоротити.

Зазначається, що проблеми із нинішнім урожаєм виникли через холодну весну, дощі та відсутність запчастин для сільгосптехніки. Всі ці фактори, за словами міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, створюють ризики при досягненні поставленої на цей рік мети — врожаю зерна в 130 млн тонн.

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