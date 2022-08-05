россия может сократить экспорт зерна на 50 млн тонн, если не достигнет целевого показателя урожая

Детали

В частности, министерство сельского хозяйства рф объявило, что если в текущем сезоне не будет достигнут целевой показатель урожая в 130 млн, ранее запланированный экспорт в размере 50 млн тонн придется сократить.

Отмечается, что проблемы с нынешним урожаем возникли из-за холодной весны, дождей и отсутствия запчастей для сельхозтехники. Все эти факторы, по словам министра сельского хозяйства дмитрия патрушева, создают риски при достижении поставленной на этот год цели — урожая зерна в 130 млн тонн.

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