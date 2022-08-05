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россия может сократить экспорт зерна на 50 млн тонн, если не достигнет целевого показателя урожая

россия может сократить экспорт зерна на 50 млн тонн, если не достигнет целевого показателя урожая

Киев • УНН

 • 133369 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. россия может сократить экспорт зерна на 50 млн тонн, если в текущем сезоне не будет достигнут целевой показатель урожая в 130 млн. Об этом УНН пишет со ссылкой на BILD.

Детали

В частности, министерство сельского хозяйства рф объявило, что если в текущем сезоне не будет достигнут целевой показатель урожая в 130 млн, ранее запланированный экспорт в размере 50 млн тонн придется сократить.

Отмечается, что проблемы с нынешним урожаем возникли из-за холодной весны, дождей и отсутствия запчастей для сельхозтехники. Все эти факторы, по словам министра сельского хозяйства дмитрия патрушева, создают риски при достижении поставленной на этот год цели — урожая зерна в 130 млн тонн.

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