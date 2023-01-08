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росія хоче нав’язати Україні "корейський" сценарій для завершення війни - Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. російська федерація хоче нав’язати Україні “корейський” сценарій для завершення війни, який просуває заступник керівника адміністрації президента росії дмитро козак. Про це в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає УНН.

росія хоче нав’язати Україні "корейський" сценарій для завершення війни - Данілов

Цитата

"Нам зараз пропонують “корейський варіант” – так звана умовна "38 паралель". От тут – такі українці, а тут – не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все, що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати, – це "38 паралель", – сказав Данілов.

Деталі

Секретар РНБО заявив, що Україна не погодиться на такий сценарій. Зокрема, він згадав нещодавній діалог з представниками Кореї, які вважають, що це було великою помилкою.

"Нещодавно спілкуючись з представниками Кореї, я звернув увагу... Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження... Сьогодні мають проблеми", – додав Данілов.

За його словами, "корейський" сценарій зараз просуває заступник керівника адміністрації президента росії дмитро козак.

"Він ходить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі, та через них передає меседжі, що вони готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є на сьогодні, й примусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир’я", – сказав Данілов.

Довідка

“Корейський” сценарій виник в результаті війни між Північною та Південною Кореєю, яка тривала з 1950 до 1953 року. Тодішній Радянський Союз підтримував Північну Корею. Своєю чергою, Південній Кореї допомагали Сполучені Штати. Війна між двома країнами припинилася перемир'ям у липні 1953 року, внаслідок якого було створено демілітаризовану зону. Однак, формально дві країни все ще перебувають у стані війни, оскільки в наступні роки не було підписано офіційний мирний договір.

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