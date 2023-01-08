россия хочет навязать Украине "корейский" сценарий для завершения войны - Данилов

Цитата

"Нам сейчас предлагают “корейский вариант” – так называемая условная "38 параллель". Вот здесь – такие украинцы, а здесь – не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все, что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, – это "38 параллель", – сказал Данилов.

Детали

Секретарь СНБО заявил, что Украина не согласится на такой сценарий. В частности, он вспомнил недавний диалог с представителями Кореи, которые считают, что это было большой ошибкой.

"Недавно общаясь с представителями Кореи, я обратил внимание... Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что надо ради сохранения... Сегодня имеют проблемы", – добавил Данилов.

По его словам, "корейский" сценарий сейчас продвигает заместитель руководителя администрации президента россии дмитрий козак.

"Он ходит на встречи с политиками прошлых времен в Европе, и через них передает месседжи, что они готовы на многие уступки, чтобы зафиксировать статус-кво, как есть на сегодня, и принудить нас, чтобы мы вышли в какое-то перемирие’", – сказал Данилов.

Справка

“Корейский” сценарий возник в результате войны между Северной и Южной Кореей, которая длилась с 1950 по 1953 год. Тогдашний Советский Союз поддерживал Северную Корею. В свою очередь, Южной Корее помогали Соединенные Штаты. Война между двумя странами прекратилась перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако формально две страны все еще находятся в состоянии войны, поскольку в последующие годы не был подписан официальный мирный договор.