Росія і Китай шпигують за авіаносцем США, який пливе до КНДР – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Росія та Китай відправили розвідувальні кораблі для стеження за американським авіаносцем "Карл Вінсон", який прямує до Корейського півострова, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що ймовірніше за все, ці дві держави хочуть відстежити маневри авіаносця, які можуть означати, що США готові до військових дій проти Північної Кореї.
Разом з тим, припускається, що розвідувальні кораблі могли відправити для того, щоб надіслати американський владі певний "попереджувальний сигнал", адже КНР та Росія раніше висловили стурбованість жорсткою позицією американської влади стосовно ядерної загрози з боку КНДР.
Як повідомляв УНН, Китай закликав США і КНДР не допустити війни.