Россия и Китай шпионят за авианосцем США, который плывет к КНДР - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Россия и Китай отправили разведывательные корабли для слежения за американским авианосцем "Карл Винсон", который направляется к Корейскому полуострову, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что вероятнее всего, эти два государства хотят отследить маневры авианосца, которые могут означать, что США готовы к военным действиям против Северной Кореи.
Вместе с тем, предполагается, что разведывательные корабли могли отправить для того, чтобы послать американский власти определенный "предупредительный сигнал", ведь КНР и Россия ранее выразили обеспокоенность жесткой позицией американских властей относительно ядерной угрозы со стороны КНДР.
Как сообщал УНН, Китай призвал США и КНДР не допустить войны.