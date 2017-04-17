Россия и Китай шпионят за авианосцем США, который плывет к КНДР - СМИ

Отмечается, что вероятнее всего, эти два государства хотят отследить маневры авианосца, которые могут означать, что США готовы к военным действиям против Северной Кореи.

Вместе с тем, предполагается, что разведывательные корабли могли отправить для того, чтобы послать американский власти определенный "предупредительный сигнал", ведь КНР и Россия ранее выразили обеспокоенность жесткой позицией американских властей относительно ядерной угрозы со стороны КНДР.

Как сообщал УНН, Китай призвал США и КНДР не допустить войны.