росія готова запропонувати сучасну зброю своїм союзникам - путін
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Диктатор володимир путін заявив у понеділок, що Москва готова продавати сучасну зброю союзникам у всьому світі та співпрацювати у розробці військових технологій, передає УНН з посиланням на агенство ТАРС.
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путін, виступаючи на виставці озброєнь у Підмосков'ї, наполягав на тому, що російське озброєння на роки випереджає конкурентів.
"росія дорожить міцними зв'язками з Латинською Америкою, Азією та Африкою, і готова запропонувати партнерам та союзникам найсучасніші види озброєнь - від стрілецької до бронетанкової та артилерійської, бойової авіації та безпілотних літальних апаратів, - сказав він. - Майже всі вони (зброя - ред.) неодноразово застосовувалися в реальних бойових діях".
За його словами, росія може запропонувати нові зразки та системи - "йдеться про високоточну зброю та робототехніку, про бойові системи на нових фізичних принципах".
"Вони випереджають зарубіжні аналоги на роки, а може й десятиліття, а, по тактико-технічним характеристикам значно перевищують їх".
Ця промова стала частиною серії заяв після вторгнення 24 лютого, в яких путін та його поплічники, як от міністр закордонних справ сергій лавров, говорили про можливість співробітництва росії з такими союзниками, як Китай, Індія, Іран та інші, для побудови нового міжнародного ладу, в якому більше не домінують Сполучені Штати.
"Хочу наголосити, що росія виступає за найширший всебічний розвиток військово-технічного співробітництва. Сьогодні в умовах довіри в багатополярному світі, що формується, це особливо важливо", - сказав путін.
"Ми високо цінуємо той факт, що наша країна має багато однодумців і партнерів на різних континентах. Це держави, які не піддаються так званому гегемону, їхні лідери виявляють справжній чоловічий характер та не прогинаються".
Додамо
Західні військові аналітики кажуть, що погана ефективність російських військ та озброєнь може зробити її експорт озброєнь менш привабливим для потенційних покупців, таких як Індія, яка в минулому сильно покладалася на її технології.
росія замовила в Ірану близько 1000 ударно-розвідувальних безпілотників.
Контракт з Іраном на купівлю безпілотників підписано після того, як Тегеран поставив кілька безпілотників і тренажер, на якому тренувалися російські офіцери.