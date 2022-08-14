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РФ замовила у Ірану 1000 ударно-розвідувальних БПЛА - журналіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Росія замовила в Ірану 1000 ударно-розвідувальних безпілотників. Про це повідомив ліванський дослідник та журналіст Елайджа Маг'є з посиланням на свої джерела, передає УНН.

РФ замовила у Ірану 1000 ударно-розвідувальних БПЛА - журналіст

Цитата

«росія підписала контракт із Іраном на купівлю 1000 безпілотників після того, як Іран поставив кілька літаків та тренажер, на якому тренувалися російські офіцери. Вони успішно використовували перші безпілотники в Україні", - повідомив Маг'є.

Деталі

За його словами, в останнє десятиліття росія не приділяла великої уваги індустрії безпілотних літальних апаратів і не приділяла їй достатніх інвестицій. Натомість москва зосередилася на розробці гіперзвукових ракет, яким вдалося досягти оперативного рівня цієї технології, випередивши США.

Маг'є зазначив, що Іран розробив свої далекобійні та високоточні ракети для досягнення дальності до 2000 км, і вони успішно застосовувалися в Іраку та Сирії проти різних цілей.

«Однак, як бачимо, Тегеран також зосередився на інтенсивному розвитку індустрії дронів», - написав Маг'є.

Він нагадав, що іранці використовували цю технологію в Сирії та передали її своїм союзникам у Лівані, Сирії, Іраку та Ємені, а також палестинцям у Газі.

«Закупівля безпілотників росією, є важливим показником, що підтверджує якість та розвиток іранської промисловості, яка досягла успіху у виробництві найпередовіших безпілотників, таких як Shahid 129, які можуть літати за період, що перевищує 24 години. Саме це і залучило росію, особливо для використання у війні в Україні", - повідомив Маг'є, посилаючись на свої джерела в Іран.

Доповнення

Перший заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Пател повідомляв, що протягом останніх тижнів російські військові проходили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу безпілотників.

12 липня радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що росія звернулася до Ірану з проханням надати їй "сотні" бойових безпілотників для використання у війні проти України.

Згодом Білий дім оприлюднив інформацію, що російські чиновники щонайменше двічі відвідали Іран для огляду БПЛА.

Держдеп США заявив, що Вашингтон введе санкції проти Ірану, якщо країна постачатиме росії безпілотники.

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