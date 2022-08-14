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рф заказала у Ирана 1000 ударно-разведывательных БПЛА – журналист

Киев • УНН

 • 194969 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. россия заказала у Ирана 1000 ударно-разведывательных беспилотников. Об этом сообщил ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье со ссылкой на свои источники, передает УНН.

рф заказала у Ирана 1000 ударно-разведывательных БПЛА – журналист

Цитата

«россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 беспилотников после того, как Иран поставил несколько самолетов и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Они успешно использовали первые беспилотники в Украине», - сообщил Магье.

Детали

По его словам, в последнее десятилетие россия не уделяла большого внимания индустрии беспилотных летательных аппаратов и не уделяла ей достаточных инвестиций. Вместо этого москва сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет, которым удалось достичь оперативного уровня этой технологии, опередив США.

Магье отметил, что Иран разработал свои дальнобойные и высокоточные ракеты для достижения дальности до 2000 км, и они успешно применялись в Ираке и Сирии против различных целей.

«Однако, как мы видим, Тегеран также сосредоточился на интенсивном развитии индустрии дронов», - написал Магье.

Он напомнил, что иранцы использовали эту технологию в Сирии и передали ее своим союзникам в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, а также палестинцам в Газе.

«Закупка беспилотников россией, является важным показателем, подтверждающим качество и развитие иранской промышленности, которая преуспела в производстве самых передовых беспилотников, таких как Shahid 129, которые могут летать по период, превышающий 24 часа. Именно это и привлекло россию, особенно для использования в войне в Украине», - сообщил Магье ссылаясь на свои источники в Иран.

Дополнение

Первый заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател сообщал, что в течение последних недель российские военные проходили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников.

12 июля советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей "сотни" боевых беспилотников для использования в войне против Украины.

Впоследствии Белый дом обнародовал информацию, что российские чиновники как минимум дважды посетили Иран для осмотра БПЛА.

Госдеп США заявил, что Вашингтон введет санкции против Ирана, если страна будет поставлять россии беспилотники.

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