Детали

путин, выступая на выставке вооружений в Подмосковье, настаивал на том, что российское вооружение на годы опережает конкурентов.

"россия дорожит крепкими связями с Латинской Америкой, Азией и Африкой, и готова предложить партнерам и союзникам самые современные виды вооружений - от стрелковой до бронетанковой и артиллерийской, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов", - сказал он. Почти все они (оружие - ред) неоднократно применялись в реальных боевых действиях".

По его словам, россия может предложить новые образцы и системы - "речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых системах на новых физических принципах".

"Они опережают зарубежные аналоги на годы, а может и десятилетия, а по тактико-техническим характеристикам значительно превышают их".

Эта речь стала частью серии заявлений после вторжения 24 февраля, в которых путин и его приспешники, как вот министр иностранных дел сергей лавров, говорили о возможности сотрудничества россии с такими союзниками, как Китай, Индия, Иран и другие, для построения нового международного строя, в котором больше не доминируют Соединенные Штаты.

"Хочу отметить, что россия выступает за широчайшее всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня в условиях доверия в формируемом многополярном мире это особенно важно", - сказал путин.

"Мы высоко ценим тот факт, что у нашей страны много единомышленников и партнеров на разных континентах. Это государства, которые не поддаются так называемому гегемону, их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются".

Добавим

Западные военные аналитики говорят, что плохая эффективность российских войск и вооружений может сделать ее экспорт вооружений менее привлекательным для потенциальных покупателей, таких как Индия, которая в прошлом сильно полагалась на ее технологии.

россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведочных беспилотников.

Контракт с Ираном на покупку беспилотников подписан после того, как Тегеран поставил несколько беспилотников и тренажер, на котором тренировались русские офицеры.