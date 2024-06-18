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російський дипломат у Швейцарії намагався придбати зброю перед Самітом миру

Київ • УНН

 • 22811 перегляди

російський дипломат у Швейцарії намагався придбати зброю та небезпечні речовини за кілька тижнів до Саміту миру в Бургенштоці.

російський дипломат у Швейцарії намагався придбати зброю перед Самітом миру

За кілька тижнів до саміту миру, який проводився в Бюргенштоці, було затримано російського дипломата. Він намагався купити вогнепальну зброю. Про це повідомляє Tages-Anzeiger посилаючись на заяву швейцарської Федеральної прокуратури, пише УНН.

Деталі

росіянин намагався отримати зброю і небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії. Співробітник російського посольства відвідав магазин, що належить німецькомовному швейцарському торговцю зброєю, але нічого не купив.

Федеральна прокуратура підтвердила відповідні розслідування і заявила, що в рамках початкових заходів безпеки було проведено кілька обшуків будинків спільно із залученням кантональної поліції. При цьому сам російський дипломат користується імунітетом.

Журналісти називали махінації росіян однією з найсерйозніших справ секретних служб, якими коли-небудь займалася Швейцарія. За підозрюваним російським агентом стежила швейцарська розвідувальна служба, а пізніше справу взяли на себе правоохоронні органи.

Також Федеральна прокуратура звернулася з проханням зняти імунітет дипломата, журналісти назвали такі запити рідкісними. Для проведення кримінального розгляду Федеральна прокуратура також має бути уповноважена Федеральною радою.

Повноваження щодо ухвалення рішень тепер належать міністру юстиції Беату Янсу, але не виключено, що в цьому буде замішаний міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс або навіть весь уряд Швейцарії.

Видання зазначає, що російський дипломат міг втекти з країни, а уряд Швейцарії навіть лобіював цей процес.

Нагадаємо

У Швейцарії зафіксували зростання кількості кібератак і дезінформації напередодні Саміту миру, який має на меті створити шлях до миру в Україні, для участі в ньому зареєструвалися близько 90 країн і організацій.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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