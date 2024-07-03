Російська влада вербує 17-річних підлітків для поповнення втрат в Україні
Київ • УНН
Росія активно вербує 17-річних підлітків, у тому числі з патріотичних рухів, щоб поповнити втрати під час вторгнення в Україну, сподіваючись завербувати десятки тисяч за допомогою пропаганди, що експлуатує юнацький максималізм.
Аби відновити безпрецедентні втрати на фронтах в Україні, влада Росії активно шукає живу силу, у тому числі вербує 17-річних підлітків. Про це заявляє Центр національного спротиву, передає Укрінформ, передає УНН.
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"Наразі в Росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "Воїн" та "Юнармія". Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, граючи за допомогою пропаганди на юнацькому максималізмі росіяни сподіваються набрати десятки тисяч підлітків.
У зв’язку з цим Центр національного спротиву попереджає, що кожен ворог, який вступить на українську землю, буде ліквідований.
Загарбники мають намір прирівняти цивільний окупаційний персонал з ветеранами рф - Центр спротиву29.06.24, 19:14 • 52931 перегляд