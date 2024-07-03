Киев • УНН
Россия активно вербует 17-летних подростков, в том числе из патриотических движений, чтобы пополнить потери во время вторжения в Украину, надеясь завербовать десятки тысяч с помощью пропаганды, эксплуатирующей юношеский максимализм.
Чтобы восстановить беспрецедентные потери на фронтах в Украине, власти России активно ищут живую силу, в том числе вербуют 17-летних подростков. Об этом заявляет Центр национального сопротивления, передает Укринформ, передает УНН.
Детали
"Сейчас в России наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "Воин" и "Юнармия". Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, играя с помощью пропаганды на юношеском максимализме россияне надеются набрать десятки тысяч подростков.
В связи с этим Центр национального сопротивления предупреждает, что каждый враг, который вступит на украинскую землю, будет ликвидирован.
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