росіяни змушують українців на окупованих територіях брати участь у фейкових "виборах" та запустили обов'язковий "флешмоб" у соцмережах
Київ • УНН
Окупанти змушують українців на окупованих територіях брати участь у фейкових "виборах" через обов'язковий "флешмоб", коли сім'ї мають викладати фото на виборчих дільницях.
Окупанти змушують українців брати участь "виборах" на тимчасово окупованих територіях через так званий "флешмоб". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Повідомляється, що у межах підготовки до "виборів президента" на тимчасово окупованих територіях росіяни вигадали спосіб змусити українців звітувати про відвідини "дільниць"
Ворог оголосив про флешмоб "вся сім’я – на вибори", в межах якого учасники мають викладати фото родини на "виборчих дільницях" у соцмережах. Про обов’язкову участь у флешмобі вже повідомили всім працівникам фейкових державних установ на захопленій Луганщині
У Спротиві зазначають, що таким чином росіяни планують контролювати відвідуваність й сподіваються створити імітацію масовості на фейкових виборах, які й проводять з метою пропаганди. Водночас, Спротив рекомендує українцям намагатися ігнорувати "вибори" та уникати "виборчих дільниць".
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