россияне заставляют украинцев на оккупированных территориях участвовать в фейковых "выборах" и запустили обязательный "флешмоб" в соцсетях

Оккупанты заставляют украинцев участвовать в "выборах" на временно оккупированных территориях через так называемый "флешмоб". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в рамках подготовки к "выборам президента" на временно оккупированных территориях россияне придумали способ заставить украинцев отчитываться о посещении "участков"

Враг объявил о флешмобе "вся семья - на выборы", в рамках которого участники должны выкладывать фото семьи на "избирательных участках" в соцсетях. Об обязательном участии во флешмобе уже сообщили всем работникам фейковых государственных учреждений на захваченной Луганщине - говорится в сообщении.

В Сопротивлении отмечают, что таким образом россияне планируют контролировать посещаемость и надеются создать имитацию массовости на фейковых выборах, которые и проводят с целью пропаганды. В то же время, Сопротивление рекомендует украинцам стараться игнорировать "выборы" и избегать "избирательных участков".

"Выборы" на ВОТ: рф одобрила досрочное голосование для оккупационных войск