россияне заставляют украинцев на оккупированных территориях участвовать в фейковых "выборах" и запустили обязательный "флешмоб" в соцсетях
Оккупанты заставляют украинцев на оккупированных территориях участвовать в фейковых "выборах" через обязательный "флешмоб", когда семьи должны выкладывать фото на избирательных участках.
Испания призывает ЕС занять более жесткую позицию по российскому импорту СПГ - Bloomberg
Испания просит ЕС скоординировать более жесткую позицию на импорт российского СПГ и помочь странам выйти из долгосрочных контрактов с москвой.
Генпрокурор прокомментировал решение МУС по ордерам на арест российских генералов
МУС выдал ордера на арест российского генерал-лейтенанта и адмирала флота, подозреваемых в атаках на энергетическую инфраструктуру Украины, которые нанесли ущерб гражданскому населению.
Удар по Краматорску 20 февраля: спасатели завершили двухнедельный разбор завалов
Поисковые работы на месте разрушенного двухэтажного здания в Краматорске Донецкой области завершились после того, как было разобрано 980 тонн завалов, но не удалось найти одного человека, который, вероятно, находился под ними.
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?
Как вторую зиму войны прошла украинская энергетика и что дальше?.
Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели
Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Виктория Нуланд вскоре уйдет в отставку с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
Черное море стало опасным для россии: в Минобороны Британии отреагировали на уничтожение корабля "Сергей Котов"
Министерство обороны Великобритании заявило, что Черное море становится опасным для россии после того, как украинские войска уничтожили российский сторожевой корабль "Сергей Котов".
еОселя: 7800 украинских семей взяли кредиты во время войны, 204 из них - за последнюю неделю
С момента запуска программы "Доступное жилье" 7 800 украинских семей получили кредиты на общую сумму 12 миллиардов гривен на приобретение жилья, из которых 204 кредита были выданы на прошлой неделе.
Украина пригласила Парагвай принять участие в Глобальном саммите мира
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал Министра иностранных дел Парагвая Рамиреса Лескано о подготовке к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и пригласил Парагвай к участию.
россияне штурмовали украинские позиции на китайских гольф-карах: СМИ назвали причину
Российские войска атаковали украинские позиции, используя китайские гольф-кары для замены тяжелой бронетехники.