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росіяни за добу вдарили ракетами, з артилерії та з танків по Донеччині: є пошкодження

росіяни за добу вдарили ракетами, з артилерії та з танків по Донеччині: є пошкодження

Київ • УНН

 • 30253 перегляди

Російські війська атакували шість населених пунктів Донецької області, завдавши матеріальних збитків, але про жертви не повідомлялося.

Армія рф минулої доби обстріляла шість населених пунктів Донеччини, попередньо - без постраждалих, однак, є пошкодження. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини. 

Окупаційні війська завдали 10 ударів  - ракетних, артилерійських і танкових.  Гучно було у містах Авдіївка, Курахове, Покровськ, Сіверськ, селищі Гостре та селі Бердичі

- йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, цех. 

Три ракети ворог спрямував на Покровськ, є пошкодження на території промислового об’єкта. 

У Сіверську росіяни поцілили  в приватну оселю. 

Доповнення

Крім того, вдалося встановити інформацію щодо трьох загиблих раніше у Покровську та селі Рівне.

росіяни за добу обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини: двоє постраждалих 09.01.24, 08:59 • 27498 переглядiв

Тетяна Краєвська

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