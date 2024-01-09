росіяни за добу вдарили ракетами, з артилерії та з танків по Донеччині: є пошкодження
Київ • УНН
Російські війська атакували шість населених пунктів Донецької області, завдавши матеріальних збитків, але про жертви не повідомлялося.
Армія рф минулої доби обстріляла шість населених пунктів Донеччини, попередньо - без постраждалих, однак, є пошкодження. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.
Окупаційні війська завдали 10 ударів - ракетних, артилерійських і танкових. Гучно було у містах Авдіївка, Курахове, Покровськ, Сіверськ, селищі Гостре та селі Бердичі
Внаслідок ворожих атак пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, цех.
Три ракети ворог спрямував на Покровськ, є пошкодження на території промислового об’єкта.
У Сіверську росіяни поцілили в приватну оселю.
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Крім того, вдалося встановити інформацію щодо трьох загиблих раніше у Покровську та селі Рівне.
росіяни за добу обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини: двоє постраждалих 09.01.24, 08:59 • 27498 переглядiв