россияне за сутки ударили ракетами, из артиллерии и из танков по Донецкой области: есть повреждения

Армия рф за прошедшие сутки обстреляла шесть населенных пунктов Донецкой области, предварительно - без пострадавших, однако, есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Оккупационные войска нанесли 10 ударов - ракетных, артиллерийских и танковых. Громко было в городах Авдеевка, Курахово, Покровск, Северск, поселке Острое и селе Бердичи - говорится в сообщении полиции.

В результате вражеских атак повреждены частный дом, админздание, цех.

Три ракеты враг направил на Покровск, есть повреждения на территории промышленного объекта.

В Северске россияне попали в частный дом.

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Кроме того, удалось установить информацию о трех погибших ранее в Покровске и селе Ровно.

россияне за сутки обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины: двое пострадавших