россияне за сутки ударили ракетами, из артиллерии и из танков по Донецкой области: есть повреждения
Киев • УНН
Российские войска атаковали шесть населенных пунктов Донецкой области, нанеся материальный ущерб, но о жертвах не сообщалось.
Армия рф за прошедшие сутки обстреляла шесть населенных пунктов Донецкой области, предварительно - без пострадавших, однако, есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.
Оккупационные войска нанесли 10 ударов - ракетных, артиллерийских и танковых. Громко было в городах Авдеевка, Курахово, Покровск, Северск, поселке Острое и селе Бердичи
В результате вражеских атак повреждены частный дом, админздание, цех.
Три ракеты враг направил на Покровск, есть повреждения на территории промышленного объекта.
В Северске россияне попали в частный дом.
Дополнение
Кроме того, удалось установить информацию о трех погибших ранее в Покровске и селе Ровно.
россияне за сутки обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины: двое пострадавших09 январь 2024, 06:59 • 20440 просмотров
россияне за сутки ударили ракетами, из артиллерии и из танков по Донецкой области: есть повреждения
Российские войска атаковали шесть населенных пунктов Донецкой области, нанеся материальный ущерб, но о жертвах не сообщалось.
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