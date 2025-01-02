росіяни вранці обстріляли маршрутку у Херсоні: троє постраждалих

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Російські війська обстріляли маршрутне таксі в Корабельному районі Херсона об 11:00. Троє чоловіків отримали поранення та були доставлені до лікарні.

Російські війська вранці обстріляли маршрутне таксі у Херсоні, троє людей отримали поранення, повідомили у Херсонській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"росіяни обстріляли маршрутне таксі у Корабельному районі Херсона", - зазначили в ОВА.

Як уточнив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, окупанти атакували громадський транспорт близько 11.00. "У салоні автобуса, який належить приватному підприємству-перевізнику, були пасажири", - зазначив Мрочко у Telegram.

За даними ОВА, "внаслідок ворожої атаки постраждали троє чоловіків. Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення ніг. Їх доставили до лікарні.

Доповнення

Уночі, за даними ОВА, російська армія атакували Михайлівку Бериславського району. Ворог обстріляв село з танка. Внаслідок "прильотів" пошкоджено місцевий будинок культури. Місцеві жителі не постраждали.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 37 населених пунктів Херсонської області, у тому числі Херсон. російські військові били по соціальній інфраструктурі;  житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 -  дістали поранення, зазначив Прокудін.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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