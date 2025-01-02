россияне утром обстреляли маршрутку в Херсоне: трое пострадавших
Киев • УНН
Российские войска обстреляли маршрутное такси в Корабельном районе Херсона в 11:00. Трое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу.
Российские войска утром обстреляли маршрутное такси в Херсоне, три человека получили ранения, сообщили в Херсонской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.
Детали
"россияне обстреляли маршрутное такси в Корабельном районе Херсона", - отметили в ОВА.
Как уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, оккупанты атаковали общественный транспорт около 11.00. "В салоне автобуса, который принадлежит частному предприятию-перевозчику, были пассажиры", - отметил Мрочко в Telegram.
По данным ОВА, "в результате вражеской атаки пострадали трое мужчин. Они получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения ног. Их доставили в больницу.
Дополнение
Ночью, по данным ОВА, российская армия атаковали Михайловку Бериславского района. Враг обстрелял село из танка. В результате "прилетов" поврежден местный дом культуры. Местные жители не пострадали.
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 37 населенных пунктов Херсонской области, в том числе Херсон. российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 7 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения, отметил Прокудин.