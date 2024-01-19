росіяни вночі ударили по Мирнограду на Донеччині: пошкоджені будинки, адмінбудівля та інфраструктурний об'єкт
Київ • УНН
Російські війська атакували Мирноград у Донецькій області України, пошкодивши житлові та адміністративні будівлі. Минулої доби окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області.
Російські військові минулої доби 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Вночі армія рф вдарила по Мирнограду. Обійшлось без постраждалих, однак внаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки, адміністративна будівля та інфраструктурні об'єкти, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, Авдіївка минулої доби зазнала 7 ворожих авіаударів. У Мар'їнській ТГ під вогнем артилерії опинились Красногорівка, Новомихайлівка і Георгіївка. У Новогродівській ТГ внаслідок атак армії рф пошкоджено приватні будинки у Галицинівці. У Гродівській ТГ в Іванівці пошкоджено адмінбудівлю, клуб, колишню школу і 3 приватні будинки.
Серед ночі росіяни ударили по Мирнограду — пошкоджено 3 двоповерхівки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт
У Краматорському районі у Костянтинівській ТГ через ворожі атаки пошкоджено будинок у Диліївці та інфраструктурний об'єкт у Марковому.
Крім того, у Бахмутському районі у Званівській ТГ зруйновано будинок у Переїзному. У Соледарській ТГ обстріляні Роздолівка і Міньківка. У Часовоярській ТГ пошкоджені 5 приватних будинків і промислова споруда. У Сіверську знищено 4 будинки, ще 13 пошкоджено.